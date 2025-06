O Internacional perdeu do Atlético Mineiro e entrou na zona do rebaixamento. Vitão fez o primeiro, contra, e nos acréscimos Júnior Santos também marcou. Final galo dois a zero. O Inter está a seis jogos sem vencer no Brasileirão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!