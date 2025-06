O inverno no Brasil começa oficialmente nesta sexta às 23h42 da noite. Este ano a estação será mais fria em comparação ao ano anterior. A primeira onda de frio deve ocorrer na virada de junho para julho, com possibilidade de neve na região sul durante a estação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!