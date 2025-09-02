Investigação da polícia do Distrito Federal leva sete pessoas à prisão por estelionato em São Paulo
Os suspeitos enganavam clientes de agências de turismo pedindo que fizessem o pagamento de taxas para ter acesso a reembolso de valores não utilizados
Sete pessoas suspeitas de aplicar golpes em clientes de agências de viagens foram presas em São Paulo, após investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. O prejuízo total pode chegar a R$ 18 milhões. Segundo a investigação, o grupo aplicava os golpes havia pelo menos dois anos.
Uma das vítimas perdeu quase R$ 2 milhões. Segundo a polícia, os suspeitos enganavam clientes de agências de turismo pedindo que fizessem o pagamento de taxas para ter acesso a reembolso de valores não utilizados. Os presos devem responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
