Investigação da polícia do Distrito Federal leva sete pessoas à prisão por estelionato em São Paulo

Os suspeitos enganavam clientes de agências de turismo pedindo que fizessem o pagamento de taxas para ter acesso a reembolso de valores não utilizados

Boletim JR 24H|Do R7

Sete pessoas suspeitas de aplicar golpes em clientes de agências de viagens foram presas em São Paulo, após investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. O prejuízo total pode chegar a R$ 18 milhões. Segundo a investigação, o grupo aplicava os golpes havia pelo menos dois anos.


Uma das vítimas perdeu quase R$ 2 milhões. Segundo a polícia, os suspeitos enganavam clientes de agências de turismo pedindo que fizessem o pagamento de taxas para ter acesso a reembolso de valores não utilizados. Os presos devem responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

