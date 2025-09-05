Logo R7.com
Investigação revela que ataque hacker da China pode ter roubado dados de cidadãos americanos

O ataque é considerado o maior da história envolvendo a China

Boletim JR 24H|Do R7

Uma investigação revelou que um ataque hacker da China pode ter roubado dados de quase todos os cidadãos dos Estados Unidos. O ataque é considerado o maior da história envolvendo a China, e, segundo especialistas, o mais bem-sucedido. A operação, chamada de Salt Typhoon, “tufão de sal” em tradução livre, teve acesso a informações confidenciais em mais de 80 países, especialmente os Estados Unidos.A ação que durou dois anos foi descoberta por investigadores dos EUA e de países aliados, como Reino Unido, Alemanha e Japão. Segundo as autoridades, os hackers chineses invadiram redes de telecomunicações, serviços do governo, de transportes, além de redes de hospedagem e infraestrutura militar. O grupo usou falhas em roteadores e sistemas de dados para ter acesso a redes e dispositivos. Três empresas chinesas teriam apoiado a operação.

