Investigação revela que ataque hacker da China pode ter roubado dados de cidadãos americanos

Uma investigação revelou que um ataque hacker da China pode ter roubado dados de quase todos os cidadãos dos Estados Unidos. O ataque é considerado o maior da história envolvendo a China, e, segundo especialistas, o mais bem-sucedido. A operação, chamada de Salt Typhoon, “tufão de sal” em tradução livre, teve acesso a informações confidenciais em mais de 80 países, especialmente os Estados Unidos.A ação que durou dois anos foi descoberta por investigadores dos EUA e de países aliados, como Reino Unido, Alemanha e Japão. Segundo as autoridades, os hackers chineses invadiram redes de telecomunicações, serviços do governo, de transportes, além de redes de hospedagem e infraestrutura militar. O grupo usou falhas em roteadores e sistemas de dados para ter acesso a redes e dispositivos. Três empresas chinesas teriam apoiado a operação.



