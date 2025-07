IOF: Audiência de conciliação entre governo e Congresso acontece nesta terça (15)

Está marcada para esta terça (15), no Supremo, a audiência de conciliação entre governo e Congresso em torno do aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. As duas partes chegam amanhã sem grandes avanços nas negociações. O Congresso apresentou ao STF argumentos para manter a derrubada do decreto e o presidente Lula disse que o governo não vai abrir mão do aumento do IOF. Sem ele, será preciso cortar R$ 10 bilhões do Orçamento.



