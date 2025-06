IOF: Senado confirma a derrubada do decreto do governo que aumentava o imposto

O Senado confirmou na noite desta quarta (25) a derrubada do decreto do governo que aumentava o IOF. Com a derrubada, voltam a valer as regras anteriores. Por se tratar de decreto legislativo, o texto não precisa ser sancionado pelo presidente Lula. Para valer, a medida só precisa ser promulgada em uma sessão do Congresso. A equipe econômica prevê que a arrecadação deve cair em R$ 10 bilhões e isso pode exigir novos bloqueios de gastos.



