Irã faz retaliação e lança 100 drones contra Israel

Após ter instalações nucleares atacadas por Israel, o Irã retaliou lançando cerca de 100 drones em direção ao território israelense, segundo informações do porta-voz militar de Israel. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou um vídeo pedindo que a população de seu país se prepare para longos períodos em abrigos antibombas. Dois líderes militares iranianos morreram no ataque israelense. Ao todo, duzentos caças foram usados para atacar 100 alvos em território iraniano..



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!