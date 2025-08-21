Irmão de dono de famosa rede de camisaria é preso em São Paulo

Paulo Jabur Maluf, irmão de Álvaro Jabur Maluf - donos da famosa rede Camisaria Colombo - foi preso em São Paulo, nesta quinta-feira (21). Ele foi detido pouco tempo depois de Álvaro. Os dois são suspeitos de uma fraude bancária milionária. A polícia cumpriu 4 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. Os irmãos teriam realizado mais de 2.500 transações financeiras dentro desse esquema, que elevou o saldo da empresa de R$ 5 milhões para R$ 26 milhões, apenas em outubro de 2024.



