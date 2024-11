Isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 deve beneficiar até 30 milhões

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. A medida integra um pacote que visa economizar 70 bilhões em dois anos. Segundo a Unafisco, cerca de 30 milhões podem ser beneficiados. Atualmente estão isentos os que ganham até 2.824 reais. As mudanças aguardam aprovação no Congresso e devem entrar em vigor em 2026.