Israel acusa Irã de violar o acordo de cessar-fogo

Menos de três horas após o início do cessar-fogo, Israel acusou o Irã de violar o acordo de trégua na troca de ataques entre os dois países. O exército israelense afirmou ter detectado lançamentos de mísseis vindos do Irã, acusação negada pela mídia iraniana. O ministro da Defesa de Israel declarou que o país responderá com força à violação do cessar-fogo, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



