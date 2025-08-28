Logo R7.com
Israel avança tropas para controlar maior cidade da Faixa de Gaza

O exército afirma que a saída da população do local é inevitável

Boletim JR 24H|Do R7

Israel avança as tropas para controlar a maior cidade da Faixa de Gaza. O exército afirma que a saída da população do local é inevitável. As tropas israelenses apreenderam armas e eliminaram uma célula terrorista, no (mapa) norte do território palestino.  

Em um vídeo direcionado à população da cidade de Gaza, o porta-voz das Forças Israelenses disse que a retirada dos civis da região é inevitável e garantiu que as famílias podem se abrigar em áreas no sul do território e terão ajuda humanitária. 

Também nesta quarta-feira, Israel pediu que um órgão ligado às Nações Unidas se retrate sobre o relatório que apontou fome generalizada em Gaza. Segundo o governo, há indícios de que o estudo inventou e ignorou dados, e mudou padrões de medição. 

Os países que integram o Conselho de Segurança das Nações Unidas, com exceção dos Estados Unidos, divulgaram uma declaração conjunta em que pedem um cessar-fogo imediato para a libertação de reféns. Afirmam também que a crise em Gaza foi provocada pelo homem. 

Já a embaixadora interina dos Estados Unidos na ONU, Dorothy Shea, culpou o grupo terrorista Hamas pelos novos combates no território. 



