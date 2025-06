Israel e Irã confirmam acordo de cessar-fogo imediato na guerra no Oriente Médio

Após uma manhã de ataques, Israel e Irã confirmaram um cessar-fogo imediato proposto pelos Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, conversou com o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e reforçou o apelo pelo fim do conflito. Após a ligação, as ofensivas foram interrompidas. Na última segunda-feira (23), Israel acusou o Irã de violar o acordo e lançar mísseis contra o país. Os ataques se intensificaram durante a madrugada. De acordo fontes ouvidas pela imprensa americana, os ataques americanos contra instalações nucleares do regime iraniano foram decisivos para pressionar o Irã a aceitar o novo acordo.



