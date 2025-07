Israel mantém ofensiva militar na Faixa de Gaza e ataca alvos ligados aos terroristas do Hamas

Israel mantém a ofensiva militar na Faixa de Gaza e atacou alvos ligados aos terroristas do Hamas. Em 24 horas, 180 posições do grupo terrorista foram atingidas, principalmente no centro e no sul do território. Hoje (10), após um acordo com a União Europeia, será permitida a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza. Em visita aos Estados Unidos, o primeiro-ministro Benjamim Netanyahu disse que o Hamas irá dizer quem serão os 10 reféns que devem ser libertados em um possível acordo a ser anunciado nas próximas semanas.



