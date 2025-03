Israel retoma operações na Faixa de Gaza nesta terça (18)

Israel retomou as operações na Faixa de Gaza na madrugada desta terça (18). O governo israelense declarou que as ações militares foram motivadas pelo colapso do cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas, que não cumpriu o acordo de libertação dos reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o Hamas também recusou a mediação proposta pelos Estados Unidos. O Egito tenta mediar um acordo entre as partes.