Jair Bolsonaro critica pedido de condenação da PGR

O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou publicamente após a Procuradoria-Geral da República pedir a condenação dele e dos outros sete réus pela prática de 5 crimes. Nas redes sociais, Bolsonaro disse que o Brasil é uma "republiqueta autoritária". Segundo o ex-presidente, as sanções continuarão ocorrendo se o país continuar "perseguindo adversários políticos, desrespeitando direitos humanos e se alinhando a ditaduras e regimes que afrontam as leis internacionais".



