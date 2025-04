Jair Bolsonaro está internado após passar por mais uma cirurgia

O ex-presidente Bolsonaro está na UTI de um hospital particular em Brasília, após passar por mais uma cirurgia. A operação terminou no último domingo (13) e durou cerca de 12 horas, o dobro do esperado. Durante coletiva de imprensa, os médicos disseram que demoraram quase duas horas apenas para conseguir acessar a cavidade abdominal e outras quatro horas para fazer a liberação das aderências, que foi o principal motivo da cirurgia. Bolsonaro está se alimentando por via venosa e não há previsão para a retomada da alimentação oral.