Janja reage a questionamento de jornalistas sobre tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil

A primeira-dama Janja da Silva reagiu ao questionamento de jornalistas que perguntaram ao presidente Lula sobre as tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. O comentário de Janja da Silva gerou polêmica com interpretações diferentes. Após a repercussão, a assessoria da primeira-dama divulgou nota afirmando que a fala não foi direcionada a jornalistas, mas sim a "bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil". O episódio aconteceu quando Lula, que não respondeu à pergunta, estava se despedindo do presidente da Indonésia no Palácio do Itamaraty.



