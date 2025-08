Japão relembra os 80 anos de bomba atômica em Hiroshima

Nesta quarta-feira (6), completa 80 anos em que os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica na cidade de Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Milhares de pessoas se reuniram na cidade japonesa para prestar homenagens às mais de 78 mil vítimas da bomba de urânio apelidada de "little boy" pelos americanos. O primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, compareceu ao evento em Hiroshima.



