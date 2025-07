Japão segue com alerta para tsunami após terremoto na Rússia

Aos poucos começam a chegar imagens dos estragos na Rússia, onde o tremor alcançou 8,7 graus de magnitude em uma escala que vai até dez. O tsunami alcançou entre três e quatro metros de altura. As ondas atingiram algumas construções perto da praia e arrastaram carros. Há relatos de alguns feridos no aeroporto local, mas nenhum em estado grave. No Japão, onde o tsunami atingiu no máximo 40 centímetros em Hokkaido, o alerta continua.



