Jô, ex-jogador do Corinthians, pede ajuda financeira para amigos, paga pensão alimentícia e é solto

O ex-jogador de Corinthians, Atlético Mineiro e seleção brasileira, Jô foi solto nesta terça-feira (17) após o pagamento das dívidas relacionadas à pensão alimentícia. De acordo com o advogado de Jô, amigos dele se reuniram para arrecadar o valor e conseguir a soltura. Ele foi preso na última quinta-feira (12), no Aeroporto Internacional de São Paulo, pelo não pagamento da pensão alimentícia de dois filhos. Jô estava em um centro de detenção em Guarulhos. No momento, o caso segue em segredo de justiça.



