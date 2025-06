Jogador da NBA, Giannis Antetokounmpo participa da inauguração de uma quadra pública no RJ

O grego Giannis Antetokounmpo, um dos melhores jogadores de basquete do mundo, participou da inauguração de uma quadra pública, no Rio de Janeiro. De férias, Giannis veio descansar com a família no Brasil. O jogador defende o Milwaukee Bucks, na NBA, a liga de basquete norte-americana, e reuniu centenas de pessoas na reinauguração desta quadra, no Leblon, na zona sul do Rio.



