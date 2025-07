Jogador Lucas Paquetá é inocentado das acusações de envolvimento com o mercado de apostas

A Justiça da Inglaterra absolveu o jogador brasileiro Lucas Paquetá da acusação de manipulação de apostas esportivas. A decisão foi confirmada pelo West Ham, clube inglês no qual o meia atua. Paquetá era investigado sob a suspeita de forçar cartões amarelos para beneficiar familiares e amigos que teriam apostado nos jogos. Caso fosse considerado culpado, ele poderia ser banido do futebol. Em publicação nas redes sociais, Paquetá afirmou que, desde o início da investigação, manteve sua inocência diante das acusações e disse estar ansioso para voltar a jogar com um sorriso no rosto. Na quarta-feira (30), o jogador marcou um dos gols na vitória por 2 a 1 do West Ham sobre o Everton.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!