O jornalista esportivo Léo Batista, de 92 anos, está internado em estado grave em um hospital particular no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim médico divulgado, o comunicador deu entrada na unidade no dia 6 de janeiro. Ele estava com desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, ele foi diagnosticado com um tumor no pâncreas.