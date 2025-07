Jornalistas de várias regiões do país participam de treinamento promovido pela Marinha

Jornalistas de várias regiões do país participam de um treinamento promovido pela Marinha e forças de segurança, no Rio de Janeiro. O curso prepara equipes para atuar em áreas de conflito e emergências. Os jornalistas navegaram em um veículo blindado anfíbio. embarcaram no navio Bahia - o segundo maior da esquadra brasileira e participaram de uma simulação em área de conflito. O treinamento faz parte do curso de capacitação em áreas de combate e em emergências, promovido anualmente pela Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, José Mucio Filho, acompanhou o treinamento, na base de fuzileiros navais, na Ilha do Governador.



