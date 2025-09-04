Julgamento da trama golpista será retomado em 9 de setembro com voto de Alexandre de Moraes

Após dois dias de sessões no Supremo Tribunal Federal, o julgamento da tentativa de golpe de estado será retomado na próxima terça-feira (9) com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. A expectativa é que ele use toda a sessão da manhã de terça para rebater os argumentos de cada advogado. Depois de Moraes, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. O resultado deve ser divulgado na sexta-feira da semana que vem, dia 12 de setembro.

Na última quarta (3), os ministros ouviram as argumentações dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e de três ex-ministros réus pela tentativa de golpe. A defesa de Bolsonaro alegou que a minuta golpista, que previa a decretação de estado de sítio e a prisão de autoridades, ficou apenas nas palavras de Mauro Cid e que não existem provas de que o ex-presidente tenha tramado um golpe. Os advogados de Bolsonaro também pediram que o acordo de delação do ex-ajudante de ordens da presidência seja anulado por supostas contradições em seus depoimentos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!