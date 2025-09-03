Julgamento de Bolsonaro ganha manchetes dos principais veículos de comunicação do mundo

O julgamento de Jair Bolsonaro ganhou as manchetes dos principais veículos de comunicação do mundo. O americano The New York Times afirmou que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar o caso contra o ex-presidente, que não compareceu ao julgamento por motivos de saúde debilitada.









O espanhol El País explicou que o ex-presidente não é obrigado a comparecer e que acompanha o início das deliberações finais no STF de casa, em prisão domiciliar. A manchete do britânico The Guardian afirma que Jair Bolsonaro enfrenta a justiça por suposta tentativa de usurpar a democracia brasileira. O jornal italiano La Repubblica destacou: “Veredito de Bolsonaro se aproxima e o juiz diz que imunidade não é uma opção”.









Aqui na América Latina, destaque para o Clarín. O jornal argentino diz que ex-presidente e outros sete acusados enfrentam penas que podem chegar a 40 anos de prisão.

