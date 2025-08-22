Logo R7.com
Julgamento de Robinho é retomado no STF; Gilmar Mendes vota pela liberdade do ex-jogador

Os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes votaram pela rejeição do recurso

Boletim JR 24H|Do R7

O julgamento do recurso da defesa do ex-jogador Robinho foi retomado, nesta sexta-feira (22), no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes votou pela liberdade de Robinho. Com isso, o placar está 2 a 1 pela manutenção da prisão do ex-jogador. O Supremo retomou o julgamento em plenário virtual. O júri faz parte da análise de um pedido da defesa de Robinho, que quer a suspensão da pena definida pela Justiça italiana. Os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes votaram pela rejeição do recurso. Robinho foi condenado a nove anos de prisão por estupro.

