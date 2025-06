Julgamento do Marco Civil da Internet é retomado no Supremo

O julgamento do Marco Civil da internet foi retomado pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidem se as big techs passarão a ter mais responsabilidade sobre os conteúdos divulgados nas redes sociais pelos usuários. A sessão desta quinta-feira (5) começou com o ministro André Mendonça apresentando o voto dele. O placar está 3 x 0 pela responsabilização das big techs por não removerem conteúdos ilícitos. Ainda faltam os votos de sete ministros.



