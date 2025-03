Julgamentos de feminicídio crescem 225% em quatro anos

Nos últimos quatro anos, os julgamentos de feminicídio no Brasil apresentaram um crescimento expressivo de 225%, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça. Em 2024, ocorreram mais de 10.900 julgamentos, enquanto em 2023 foram julgados 3.375 casos. Além disso, o número de medidas protetivas chegou a quase 600 mil no último ano, com o tempo de concessão dessas medidas diminuindo de 16 dias, em 2020, para apenas cinco dias em 2024.



