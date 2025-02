Justiça autoriza ex-policial José Guaranho a cumprir pena em prisão domiciliar

A Justiça autorizou, nesta sexta (14), o ex-policial José Guaranho a cumprir pena em prisão domiciliar. Na quinta (13), Guaranho foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT. O caso aconteceu em 2022, no Paraná.



