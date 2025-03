Justiça condena dois homens pela morte de imigrante congolês no Rio de Janeiro

A Justiça do Rio de Janeiro condenou dois dos três réus acusados de matar o congolês Moïse Kabagambe, em janeiro de 2022. O Tribunal do Júri condenou Fábio Pirineus da Silva há 19 anos e seis meses de prisão. Já Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca deverá cumprir 23 anos e sete meses. Os dois foram sentenciados por homicídio triplamente qualificado. O crime aconteceu em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O terceiro réu aguarda um julgamento de recurso na Justiça.



