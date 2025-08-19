Justiça de Minas Gerais determina que o Google proteja crianças contra publicidade abusiva

A Justiça de Minas Gerais determinou que o Google adote medidas para proteger crianças e adolescentes contra publicidade abusiva no site de vídeos Youtube. A decisão do juiz Glauco Maciel obriga o Youtube a incluir, em até 60 dias, avisos na página inicial ou em todos os vídeos, alertando sobre a proibição de propagandas feitas por crianças ou direcionadas a elas. A medida atende parcialmente a um pedido do Ministério Público Federal, após denúncias do influenciador Felipe Bressanim, o Felca, desse tipo de conteúdo. Além dos avisos, o Youtube terá que criar um campo específico para que usuários denunciem vídeos que exponham menores de idade. O Google não se manifestou sobre a decisão e ainda cabe recurso.



