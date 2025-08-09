Justiça de Portugal revoga nova lei contra imigrantes e que afetava brasileiros

A Justiça de Portugal decidiu que a nova lei contra imigrantes, aprovada há cerca de duas semanas no Parlamento e que afetava diretamente brasileiros que moram no país, é inconstitucional. A decisão cita as mudanças nas regras do chamado reagrupamento familiar, que permite ao imigrante trazer a família para viver no país. O texto deixou de incluir o cônjuge entre os parentes que poderiam ser reunidos, o que foi interpretado como uma violação de direitos fundamentais. Agora, o projeto deve ser alterado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!