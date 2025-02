Justiça do Rio inicia julgamento do caso dos pacientes infectados por HIV em transplantes de órgãos

A justiça do Rio começou a julgar nesta segunda-feira (24) o caso dos órgãos infectados por HIV que foram transplantados em ao menos seis pacientes. Entre os seis réus no processo, estão sócios e funcionários do laboratório investigado como o responsável pela infecção por HIV dos pacientes transplantados. Eles respondem por associação criminosa, lesão corporal e falsidade ideológica. O caso foi descoberto em setembro do ano passado, quando um deles foi ao hospital e teve o resultado de HIV confirmado. Ele não portava o vírus antes do transplante. A audiência começou às 13h na 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu e estão previstos os interrogatórios dos réus e os depoimentos de testemunhas apontadas pelo Ministério Público e pelas defesas.



