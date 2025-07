Justiça dos Estados Unidos intima Alexandre de Moraes por suposto desrespeito à soberania americana

A Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, intimou o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo o documento, Moraes tem até 21 dias após o recebimento da intimação para responder. Se não se manifestar, a Justiça americana pode emitir uma sentença à revelia, ao entender que o ministro está de acordo com as alegações feitas contra ele. Alexandre de Moraes é acusado por duas empresas de mídia, ligadas ao presidente Donald Trump, de desrespeitar a soberania dos Estados Unidos e emitir ordens para censurar o conteúdo de usuários em uma rede social. A Advocacia-Geral da União informou que acompanha o andamento do processo.



