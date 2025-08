Justiça italiana mantém prisão de Carla Zambelli em Roma

A Justiça italiana manteve a prisão da deputada licenciada Carla Zambelli, que está em um presídio nos arredores de Roma. A decisão foi tomada em audiência de custódia. Segundo o Tribunal de Apelação de Roma, Carla Zambelli aguardará na prisão o resultado do seu processo de extradição solicitada pelo governo brasileiro. O pedido de libertação apresentado pelo advogado de Zambelli será avaliado em meados de agosto. A deputada licenciada fugiu para a Itália dias depois de ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça.



