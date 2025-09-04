Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Justiça libera serviço de mototáxi na capital paulista

Decisão judicial considera inconstitucional decreto que vetava serviço em São Paulo

Boletim JR 24H|Do R7

O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou o funcionamento do serviço de mototaxi na capital paulista. Anteriormente proibido por um decreto municipal devido a preocupações com a segurança dos passageiros, o uso das motos para transporte foi liberado após a decisão judicial considerar o decreto inconstitucional. A corte determinou que apenas o governo federal possui competência para legislar sobre esse tipo de transporte e que os municípios podem somente regulamentar sua operação.


Com essa decisão, a Prefeitura tem agora 90 dias para estabelecer normas específicas para regulamentar o serviço na cidade. Apesar da liberação imediata do uso das motos como meio de transporte pago por aplicativos ou outros meios comerciais, ainda existe a possibilidade da Prefeitura recorrer da sentença. O foco principal será garantir medidas adequadas para assegurar um transporte seguro aos usuários desse novo modal urbano.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Governo Federal
  • Justiça
  • Novo
  • Paulista
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • Vitória (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.