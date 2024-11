Justiça manda soltar dez torcedores do Peñarol presos por confusão no Rio de Janeiro

A Justiça mandou soltar dez dos 21 torcedores do Peñarol, do Uruguai, presos durante uma confusão no Rio de Janeiro. O juiz alegou que houve demora no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, o que teria configurado excesso de prazo na prisão preventiva dos torcedores. Os uruguaios soltos estão impedidos de deixar o país. Os estrangeiros estavam presos desde o dia 23 de outubro, quando houve briga generalizada antes da partida entre Botafogo e Peñarol.