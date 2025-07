Justiça mantém proibição do transporte de passageiros por motocicletas em São Paulo

A Justiça manteve a proibição do transporte de passageiros por motocicletas na cidade de São Paulo. O Tribunal de Justiça rejeitou um pedido da Confederação Nacional de Serviços para liberar o transporte em mototáxis e manteve o decreto da prefeitura que impede esse tipo de serviço. A decisão judicial considera que não há urgência ou regra do Supremo Tribunal Federal que permita suspender a norma. A prefeitura argumenta que a medida tem como base dados preocupantes de segurança no trânsito.



