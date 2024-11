Justiça nega habeas corpus para empresário que atropelou e matou motociclista em SP

A justiça negou o habeas corpus para o empresário Igor Ferreira Sauceda, acusado de perseguir e atropelar um motociclista em julho deste ano, e ele segue preso em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os advogados dele entraram com o pedido enquanto aguardavam um laudo do instituto de criminalística, mas a justiça alegou que a demora na apresentação do documento não prejudica a defesa. O empresário é réu por homicídio triplamente qualificado.