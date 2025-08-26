Justiça reduz penas de quatro condenados pela tragédia da Boate Kiss, mas mantém prisões

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, reduzir as penas dos quatro condenados pelo incêndio da Boate Kiss, que deixou 242 mortos. Os recursos das defesas foram julgados na manhã desta terça-feira (26). Mesmo com a diminuição das penas para 12 e 11 anos, a condenação e a prisão dos culpados foram mantidas. O incêndio aconteceu em janeiro de 2013, em Santa Maria (RS), e além dos 242 mortos, deixou mais de 600 feridos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!