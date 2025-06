Laudo aponta morte por asfixia violenta do empresário Adalberto Júnior

O caso do empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, teve um novo desdobramento. O laudo necroscópico apontou que Adalberto teve uma morte violenta por asfixia. A polícia ainda apura se ele foi asfixiado por esganadura, como um golpe mata-leão, ou se sofreu uma compressão torácica. Segundo o laudo, a morte ocorreu de 24 a 48 horas antes da descoberta do corpo. Adalberto Júnior sumiu no dia 30 de maio depois de ir a um evento de motociclismo. O corpo dele foi encontrado quatro dias depois, dentro de um buraco em uma obra no Autódromo de Interlagos.



