Leilão do túnel Santos-Guarujá acontece nesta sexta (5) em São Paulo

O leilão para a construção do primeiro túnel submerso que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá, no litoral paulista, acontece nesta sexta-feira (5) às 16h na Bolsa de Valores em São Paulo . O evento contará com a presença de autoridades como o governador Tarcísio de Freitas e o vice-presidente Geraldo Alckmin..

Com um investimento estimado em cerca de R$ 7 bilhões, o projeto é uma parceria entre os governos estadual e federal junto à iniciativa privada. Espera-se que aproximadamente dois milhões de pessoas sejam beneficiadas pela nova infraestrutura. Duas empresas estão concorrendo pelo contrato da obra, que terá um impacto significativo na mobilidade da região litorânea.

