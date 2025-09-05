Logo R7.com
Leilão do túnel Santos-Guarujá acontece nesta sexta (5) em São Paulo

Obra é parceria entre os governos estadual paulista e federal e tem valor estimado de R$ 7 bilhões

Boletim JR 24H|Do R7

O leilão para a construção do primeiro túnel submerso que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá, no litoral paulista, acontece nesta sexta-feira (5) às 16h na Bolsa de Valores em São Paulo. O evento contará com a presença de autoridades como o governador Tarcísio de Freitas e o vice-presidente Geraldo Alckmin..


Com um investimento estimado em cerca de R$ 7 bilhões, o projeto é uma parceria entre os governos estadual e federal junto à iniciativa privada. Espera-se que aproximadamente dois milhões de pessoas sejam beneficiadas pela nova infraestrutura. Duas empresas estão concorrendo pelo contrato da obra, que terá um impacto significativo na mobilidade da região litorânea.




