Leonardo Sica toma posse como novo presidente da OAB São Paulo

O novo presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, tomou posse nesta quarta (19). A cerimônia aconteceu na Sala São Paulo, no centro da capita paulista, e contou a presença do prefeito Ricardo Nunes. O mandato dura três anos, de 2025 a 2027. Em discurso, Sica falou sobre a importância da justiça e da responsabilidade social da entidade.



