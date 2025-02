Libertadores: Corinthians vence Universidad Central por 3 a 2

O Corinthians venceu o Universidad Central, da Venezuela, por 3 a 2 e se classificou para a terceira fase da Libertadores. No próximo domingo (2), o time enfrenta o Mirassol pelas quartas-de-final do Paulistão, com transmissão exclusiva da RECORD na tv aberta.



