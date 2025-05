Líder de facção é morto durante operação policial no Rio

A polícia iniciou uma operação contra o tráfico de drogas no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro . Durante a ação, Thiago da Silva Folly, conhecido como TH da Maré, foi morto. Ele era líder no Terceiro Comando Puro e estava escondido na Comunidade do Timbau. Além disso, as operações abrangem as comunidades Baixa do Sapateiro e Vila do João. Imagens mostram o confronto intenso durante a ação.



