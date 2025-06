Líder iraniano acusa Israel de ter iniciado uma guerra

As tensões entre Israel e Irã entram no segundo dia, neste sábado (14). Teerã ameaçou retaliar qualquer nação que tentar se envolver no conflito. O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, acusou Israel de ter iniciado uma guerra e declarou que o governo israelense cometeu um grande erro. Segundo as forças de defesa de Israel, o objetivo da operação é evitar que o Irã consiga desenvolver uma arma nuclear. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que os bombardeios vão continuar pelos próximos dias. Os dois países mantiveram os espaços aéreos fechados. E países como Jordânia, Líbano e Egito estão em alerta com a escalada do conflito.



