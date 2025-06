Líderes mundiais se manifestam após novos ataques no Oriente Médio

Líderes mundiais se manifestaram depois dos novos ataques. Nas redes sociais, o secretário geral das Nações Unidas, Antonio Guterres afirmou que o conflito precisa acabar e que a paz e a diplomacia devem prevalecer. A presidente da comissão europeia, Ursula Von der Leyen, disse que conversou com o presidente israelense sobre os conflitos no oriente médio. Ela afirmou que Israel tem o direito de se defender e se proteger, mas também falou que manter a estabilidade é algo vital para a região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!