Lindbergh vai depor na PF sobre ações de Eduardo Bolsonaro nos EUA

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro está sob investigação. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, tem depoimento agendado na Polícia Federal. A representação feita por ele levou a Procuradoria-Geral da República a solicitar apuração sobre as ações de Eduardo, que atualmente vive nos Estados Unidos. Segundo a PGR, o deputado estaria buscando que o governo americano impusesse sanções a membros do Judiciário brasileiro.



