Livro homenageia ministra Nancy Andrighi, do STJ

A luta por direitos iguais faz parte da carreira da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi. O livro "Construção de um Legado para Igualdade de Direitos às Mulheres" é uma homenagem à ministra. Ministros e magistrados do Poder Judiciário, juristas e escritores lotaram o mezanino do STF para o lançamento do livro. A publicação reúne 39 capítulos escritos por pesquisadoras, magistradas, advogadas e outras lideranças femininas. Todos os textos abordam temas como justiça de gênero, proteção às mulheres, representatividade, família e protagonismo político.



